

Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda da güncel harita ve sunduğu güzergahlarla kullanıcılara yardımcı olacak. Yol çalışmaları, değiştirilen güzergahlar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle sürekli ve hızlı bir şekilde güncellenen Yandex.Navigasyon, İzmit Körfezi'nde inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nü de rotaya dahil etti.



Milyonlarca sürücü tarafından kullanılan, yalnızca bir navigasyon uygulaması olmaktan çok trafik problemine çözüm getirmeye odaklı bir uygulama olan Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda da araçlarıyla seyahat edenlere sıkça güncellenen yol haritalarıyla yardımcı olmaya devam edecek.



Ülkemizde gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex.Navigasyon, kullanıcılara trafik durumuna göre en uygun rotayı sunarak trafikte geçirilen süreyi azaltıyor. Yol çalışmaları, değiştirilen güzergahlar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle sürekli ve hızlı bir şekilde güncellenen Yandex.Navigasyon, İzmit Körfezi'nde inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nü de rotaya dahil etti. Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşların trafikten mümkün olan en az şekilde etkilenmesini sağlayacak.