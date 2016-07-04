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yandex.navigasyon'a osmangazi köprüsü eklendi

YANDEX.NAVİGASYON'A OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ EKLENDİ

Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda da güncel harita ve sunduğu güzergahlarla kullanıcılara yardımcı olacak. Yol çalışmaları, değiştirilen güzergahlar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle sürekli ve hızlı bir şekilde güncellenen Yandex....

Tarih : 04 Temmuz 2016, 11:27
Puan Ver : Yandex.Navigasyon'a Osmangazi Köprüsü Eklendi(5/10)4


Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda da güncel harita ve sunduğu  güzergahlarla kullanıcılara yardımcı olacak. Yol çalışmaları, değiştirilen güzergahlar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle sürekli ve hızlı bir şekilde güncellenen Yandex.Navigasyon, İzmit Körfezi'nde inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nü de rotaya  dahil etti.

Milyonlarca sürücü tarafından kullanılan, yalnızca bir navigasyon uygulaması olmaktan çok trafik problemine çözüm getirmeye odaklı bir uygulama olan Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda da araçlarıyla seyahat edenlere sıkça güncellenen yol haritalarıyla yardımcı olmaya devam edecek.

Ülkemizde gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex.Navigasyon, kullanıcılara trafik durumuna göre en uygun rotayı sunarak trafikte geçirilen süreyi azaltıyor. Yol çalışmaları, değiştirilen güzergahlar, yeni yollar, köprüler ve tünellerle sürekli ve hızlı bir şekilde güncellenen Yandex.Navigasyon, İzmit Körfezi'nde inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nü de rotaya  dahil etti. Yandex.Navigasyon, Ramazan Bayramı'nda sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşların trafikten mümkün olan en az şekilde etkilenmesini sağlayacak.








Etiketler: Yandexnavigasyon  A  Osmangazi  Köprüsü  Eklendi    haber

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