KONYA'da park halinde çalıştırılan otomobil bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. Araç sahibi Bayram Oral'ın polis ekiplerine, "15 bin liralık araba yansın o önemli değil. Benim 100 liralık montum yırtıldı. O ne olacak?" demesi dikkat çekti.