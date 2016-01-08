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yanan otomobili değil yırtılan montuna üzüldü...

YANAN OTOMOBİLİ DEĞİL YIRTILAN MONTUNA ÜZÜLDÜ...

KONYA'da park halinde çalıştırılan otomobil bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. Araç sahibi Bayram Oral'ın polis ekiplerine, "15 bin liralık araba yansın o önemli değil. Benim 100 liralık montum yırtıldı. O ne olacak?" demesi dikkat çekti.

Tarih : 08 Ocak 2016, 09:27
Puan Ver : Yanan Otomobili Değil Yırtılan Montuna Üzüldü...(10/10)8


Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre arsa üzerinde arkadaşlarıyla alkol alan Bayram Oral, 06 LYG 30 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada otomobil motor kısmından alev aldı.


 


Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







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