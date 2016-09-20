YANAL'DAN SAĞLIK SORUNU YALANLAMASI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağlık sorunu olduğuna dair basında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Yanal, bugün bir gazetede "İşi ile sağlığı arasında bir karar vermesi lazım" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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