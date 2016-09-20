

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Yanal, bugün bir gazetede "İşi ile sağlığı arasında bir karar vermesi lazım" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.