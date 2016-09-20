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yanal'dan sağlık sorunu yalanlaması

YANAL'DAN SAĞLIK SORUNU YALANLAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağlık sorunu olduğuna dair basında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Tarih : 20 Eylül 2016, 17:26
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Yanal, bugün bir gazetede "İşi ile sağlığı arasında bir karar vermesi lazım" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.








Etiketler: Yanal  Dan  Sağlık  Sorunu  Yalanlaması    haber

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