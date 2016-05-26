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yanal: inandığım için trabzon'dayım

YANAL: İNANDIĞIM İÇİN TRABZON'DAYIM

Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalamasının ardından çalışmalarına başlayan ve zor bir yolculuğa çıktıklarını belirten teknik direktör Ersun Yanal, "İnandığım için buradayım" dedi.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 12:01
Puan Ver : Yanal: İnandığım İçin Trabzon'dayım(9/10)9


Geride kalan sezonda tarihinin en kötü sonuçlarına imza atan Trabzonspor, yeni sezonda yeni



yapılanmayla ayağa kalkıp, taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bordo mavili takımın



teknik direktörü Ersun Yanal da gelecek adına umutlu mesajlar verdi. Trabzonspor'u birliktelik



sağlayarak ayağa kaldıracaklarına inandığını belirten Yanal, "Trabzon'u ve Trabzonspor'un



değerlerini bilen biri olarak herkesin gönlünü verdiği, herkesin katkısı olan Trabzonspor'un



gerektiği yere geleceğine inanıyorum. Medyasıyla, camiasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle ve



çalışanıyla birliktelik sağlayacağız" diye konuştu.



"TRABZON'UN GÜCÜNE İNANIYORUM"



Bir hak edişe ulaşmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden teknik direktör Ersun Yanal,



"Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu uzun ve zor bir yolculuk olacak. Bunun altından kalkmak içinde



herkese ihtiyacımız var. İnandığım için buradayım. Çünkü Trabzon'un gücüne inanıyorum. O gücü



ortaya koyduğunda herkesin arzu ettiği sonuca ulaşılacağını biliyorum" diye konuştu.



HACIOSMANOĞLU DİVANA KATILACAK



Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 28 Mayıs Cumartesi günü Kadir Özcan



Tesisleri'nde yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına katılacağı belirtildi. İbrahim



Hacıosmanoğlu'nun toplantıda konuşma yapacağı, özellikle de borçlarla ilgili açıklamalarda



bulunacağı öğrenildi.



AYDIN, TARAFTARLARIN SORULARINI YANITLIYOR



Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medyada twitter hesabından taraftarların



sorularını yanıtlıyor. Kendisine iletilen birçok soruya cevap veren Aydın, yeni sezon öncesi



taraftarların merakını gidermeye çalışıyor. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği konunun,



sezon öncesi yapılacak transferler ve yeni sezon formaları olduğu gözlenirken, Aydın'ın da



taraftarlara kısa vadeli başarıya odaklanılmaması gerektiği mesajı vermesi dikkat çekiyor.








Etiketler: Yanal  İnandığım  İçin  Trabzon  Dayım    haber

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