

Geride kalan sezonda tarihinin en kötü sonuçlarına imza atan Trabzonspor, yeni sezonda yeni







yapılanmayla ayağa kalkıp, taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bordo mavili takımın







teknik direktörü Ersun Yanal da gelecek adına umutlu mesajlar verdi. Trabzonspor'u birliktelik







sağlayarak ayağa kaldıracaklarına inandığını belirten Yanal, "Trabzon'u ve Trabzonspor'un







değerlerini bilen biri olarak herkesin gönlünü verdiği, herkesin katkısı olan Trabzonspor'un







gerektiği yere geleceğine inanıyorum. Medyasıyla, camiasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle ve







çalışanıyla birliktelik sağlayacağız" diye konuştu.







"TRABZON'UN GÜCÜNE İNANIYORUM"







Bir hak edişe ulaşmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden teknik direktör Ersun Yanal,







"Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu uzun ve zor bir yolculuk olacak. Bunun altından kalkmak içinde







herkese ihtiyacımız var. İnandığım için buradayım. Çünkü Trabzon'un gücüne inanıyorum. O gücü







ortaya koyduğunda herkesin arzu ettiği sonuca ulaşılacağını biliyorum" diye konuştu.







HACIOSMANOĞLU DİVANA KATILACAK







Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 28 Mayıs Cumartesi günü Kadir Özcan







Tesisleri'nde yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına katılacağı belirtildi. İbrahim







Hacıosmanoğlu'nun toplantıda konuşma yapacağı, özellikle de borçlarla ilgili açıklamalarda







bulunacağı öğrenildi.







AYDIN, TARAFTARLARIN SORULARINI YANITLIYOR







Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medyada twitter hesabından taraftarların







sorularını yanıtlıyor. Kendisine iletilen birçok soruya cevap veren Aydın, yeni sezon öncesi







taraftarların merakını gidermeye çalışıyor. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği konunun,







sezon öncesi yapılacak transferler ve yeni sezon formaları olduğu gözlenirken, Aydın'ın da







taraftarlara kısa vadeli başarıya odaklanılmaması gerektiği mesajı vermesi dikkat çekiyor.