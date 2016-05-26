YANAL: İNANDIĞIM İÇİN TRABZON'DAYIM
Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalamasının ardından çalışmalarına başlayan ve zor bir yolculuğa çıktıklarını belirten teknik direktör Ersun Yanal, "İnandığım için buradayım" dedi.
Geride kalan sezonda tarihinin en kötü sonuçlarına imza atan Trabzonspor, yeni sezonda yeni
yapılanmayla ayağa kalkıp, taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bordo mavili takımın
teknik direktörü Ersun Yanal da gelecek adına umutlu mesajlar verdi. Trabzonspor'u birliktelik
sağlayarak ayağa kaldıracaklarına inandığını belirten Yanal, "Trabzon'u ve Trabzonspor'un
değerlerini bilen biri olarak herkesin gönlünü verdiği, herkesin katkısı olan Trabzonspor'un
gerektiği yere geleceğine inanıyorum. Medyasıyla, camiasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle ve
çalışanıyla birliktelik sağlayacağız" diye konuştu.
"TRABZON'UN GÜCÜNE İNANIYORUM"
Bir hak edişe ulaşmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden teknik direktör Ersun Yanal,
"Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu uzun ve zor bir yolculuk olacak. Bunun altından kalkmak içinde
herkese ihtiyacımız var. İnandığım için buradayım. Çünkü Trabzon'un gücüne inanıyorum. O gücü
ortaya koyduğunda herkesin arzu ettiği sonuca ulaşılacağını biliyorum" diye konuştu.
HACIOSMANOĞLU DİVANA KATILACAK
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 28 Mayıs Cumartesi günü Kadir Özcan
Tesisleri'nde yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına katılacağı belirtildi. İbrahim
Hacıosmanoğlu'nun toplantıda konuşma yapacağı, özellikle de borçlarla ilgili açıklamalarda
bulunacağı öğrenildi.
AYDIN, TARAFTARLARIN SORULARINI YANITLIYOR
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medyada twitter hesabından taraftarların
sorularını yanıtlıyor. Kendisine iletilen birçok soruya cevap veren Aydın, yeni sezon öncesi
taraftarların merakını gidermeye çalışıyor. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği konunun,
sezon öncesi yapılacak transferler ve yeni sezon formaları olduğu gözlenirken, Aydın'ın da
taraftarlara kısa vadeli başarıya odaklanılmaması gerektiği mesajı vermesi dikkat çekiyor.
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