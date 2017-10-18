YAN KOMŞUSU OLAN IRAKLI MÜLTECİNİN CİNSEL ORGANINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Bristol'da Jeffrey Barry isimli bir adam, akıl hastanesinden salındıktan bir kaç saat sonra, Iraklı Kamil Ahmed isimli komşusunu vahşice öldürdü.
Paranoid şizofreni hastası olan Jeffrey Barry, Temmuz 2016'da Bristol'deki bir akıl hastanesinden taburcu olduktan birkaç saat sonra yan komşusu olan Kamil Ahmed'i pek çok yerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Mahkeme saldırının, Barry'nin kurbanın cinsel organını kesip, ağır yaralı gövdesini yatak odasında bırakması ile sona erdiğini söyledi. Bristol Mahkemesi, aslında psikiyatristlerin Barry'nin yattığı akıl hastanesinden serbest bırakılmasına karşı olduklarını da ekledi.
"KASIT YOKTU" DEDİ
56 yaşındaki adam Ahmed'i öldürdüğünü kabul etti ancak bunu kasıtsız olarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bristol Mahkemesi'nde görülen iki haftalık bir davanın ardından jüri, Barry'nin 48 yaşındaki kapı komşusunu kasıtlı olarak hedef aldığı ve olay anında aklı başında olduğu sonucuna vardı.
"O BİR TERÖRİST VE TECAVÜZCÜYDÜ"
Yargıç jüriye, Barry'nin zihinsel hastalığının bu davadaki suçun azaltılması için yeterli olmadığını söyledi ve bunun tedavi gerektiren kronik, kalıcı bir zihinsel hastalık olduğunu ekledi. Jeffrey Barry komşusu Ahmed'i, tecavüzcü ve terörist olmakla suçluyordu. Öğrenilene göre Berry, geçen yıl 24 Mayıs'ta, halk içinde kötü şöhreti ile bilinen birilerini öldürmek istediğini söylemiş ve "Kamil listemin başında olacak." diye de eklemişti.
Ertesi gün polisi arayan Barry operatöre, kurbanın savunmasız bir kişiye tecavüz ettiğini iddia etti ve şunları söyledi: "Savunmasız bir kişiye tecavüz etti. İki hırsızlık suçunu işledi ve bir televizyonu kırdı. O bir sübyancı ve Irak'ta bir terörist. Barry'nin ayrıca, Ahmed'in de aralarında bulunduğu bir ortak paylaşım alanında yaşayan bazı insanları öldürmeyi planladığını söyleyen notlar yazdığı da ortaya çıktı.
25 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ
Barry'nin Ahmed'i, yüzü ve gözleri de dahil olmak üzere 25 yerinden bıçaklayarak vahşi bir şekilde öldürdüğü bildirildi. Ahmed'in ailesi Iraklı mülteciyi, 'ailenin son derece sevilen bir üyesi' olarak nitelendirdi.
"KAMİL BUGÜN YAŞIYOR OLABİLİRDİ"
Aile avukatı Tony Murphy, "Kamil'in çok savunmasız, özellikle Barry'den gelecek risklere karşı oldukça savunmasız olduğu biliniyordu. Kamil'i korumak için bir plan yoktu, ki bu Barry'nin taburcu edilmesiyle de son derece alakalı. Eğer bir plan olsaydı Kamil bugün yaşıyor olacaktı." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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