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yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirdiler!

YAN ETKİSİ OLMAYAN AĞRI KESİCİ GELİŞTİRDİLER!

Bilim insanları, tehlikeli yan etkilere sahip birtakım ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı

Tarih : 06 Mart 2017, 16:09
Puan Ver : Yan Etkisi Olmayan Ağrı Kesici Geliştirdiler!(6/10)3


Alman bilim insanları, tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri birtakım ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı.



Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; Berlin Charite Üniversite Hastanesinden bilim insanları tarafından bulunan yöntemle üretilecek ağrı kesicilerin, sağlam dokular üzerinde herhangi tahrip edici etkisi olmayacak.



 



kaynak:habertürk








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