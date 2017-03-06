YAN ETKİSİ OLMAYAN AĞRI KESİCİ GELİŞTİRDİLER!
Bilim insanları, tehlikeli yan etkilere sahip birtakım ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı
Alman bilim insanları, tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri birtakım ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı.
Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; Berlin Charite Üniversite Hastanesinden bilim insanları tarafından bulunan yöntemle üretilecek ağrı kesicilerin, sağlam dokular üzerinde herhangi tahrip edici etkisi olmayacak.
kaynak:habertürk
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