Bilim insanları, tehlikeli yan etkilere sahip birtakım ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı



Alman bilim insanları, tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri birtakım ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirmeyi başardı.



Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; Berlin Charite Üniversite Hastanesinden bilim insanları tarafından bulunan yöntemle üretilecek ağrı kesicilerin, sağlam dokular üzerinde herhangi tahrip edici etkisi olmayacak.







kaynak:habertürk