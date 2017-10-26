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Yamaha Bu Sefer Motosiklet Değil Otomobil Üretti

YAMAHA BU SEFER MOTOSİKLET DEĞİL OTOMOBİL ÜRETTİ

Motosiklet sektörünün en büyük markalarından olan Yamaha, bu kez ürettiği bir otomobil ile gündeme geldi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 18:30
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Motosiklet sektörünün en büyük markalarından olan Yamaha, bu kez ürettiği bir otomobil ile gündemde. Tokyo'daki otomobil fuarında tanıtımı yapılan Cross Hub henüz bir konsept ama yakın zamanda üretime girmesi bekleniyor.

KASASINDA MOTOSİKLET TAŞINABİLİYOR

Tokyo'daki fuarda 19 ürününü sergileyen Yamaha, dört tekerlekli aracı ile sürpriz yaptı. Aslında kasasında motosiklet taşımak için tasarlanan bu araç, aynı zamanda otomobil olarak da kullanılabilecek.

Cross Hub, Compact SUV bir araç ile pick-üp aracın birleşimi. Yamaha'nın 2013 Motiv ve 2015 Sports Ride modellerinin devamı olarak görülüyor. 4.5 metre uzunluğundaki araç kasasında iki motosiklet taşıyabiliyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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