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Yalova'dan İngiltere'ye 35 Milyon Euroluk Feribot
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Yalova'dan İngiltere'ye 35 milyon euroluk feribot

YALOVA'DAN İNGİLTERE'YE 35 MİLYON EUROLUK FERİBOT

Yalova'da, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede inşa edilen Victoria of Wight isimli feribot, törenle denize indirildi. 35 milyon euroya mal olan feribot, İngiltere'de hizmet verecek.

Tarih : 07 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Yalova'dan İngiltere'ye 35 Milyon Euroluk Feribot(6/10)2

Victoria of Wight isimli feribotun denize indirilmesi nedeniyle tersanede tören düzenlendi. Törende, tersanenin müdürü Hüseyin Şanlı ile teknik müdür Görkem Uçkan ve gemi sahibi İngiliz firma adına proje direktörü John Burrows, kurdeleyi birlikte kesti. Feribot, İngiliz firma tarafından Portsmouth ve Isle of Wight arasında ana hat üzerinde işletilecek.

BİN 200 YOLCU VE 178 OTOMOBİL

Tersanenin proje koordinatörü Samet Cırlak, feribotun 89.70 metre boy, 19.40 metre genişlik ve 4.60 metre derinlikte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Feribotun servis hızı saatte 12 deniz mili, en yüksek hızı ise 13 deniz milidir. Ayrıca bu hızda kapasitesinin 1200 yolcu ve 178 otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Bu projedeki önemli nokta en son teknoloji olan hibrit sistemler ile donatılmasıdır. Ayrıca gemideki donanım da yolcu gemisi sınıfında dikkate alınmaktadır. Gemide çocuk sinema salonu, çocuk oyun alanı, 2 adet kafeterya, kumarhane ve çalışma alanları bulunmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında inşa edilen gemi bu tipteki gemiler içerisinde en büyük ve kapsamlı gemilerden biri olacaktır. Denize iniş törenine müşteri tarafından proje direktörü John Burrows önderliğinde 15 kişilik bir ekip eşlik etti. Geminin maliyeti 35 milyon avro civarındadır. Bu tip gemilere yakın gelecekte daha fazla ihtiyaç olacağını biliyoruz. Halihazırda Norveç'e de hibrit projeler inşa ediyoruz."

İNGİLTERE'YE GÖNDERİLEN 53. GEMİ

Samet Cırlak, feribotun tersaneleri tarafından İngiliz firmaya teslim edilen ilk gemi, denize indirdikleri 53'üncü gemi olduğunu söyledi. Denize indirilen feribot, işlemlerden sonra İngiltere'ye doğru yola çıkacak. Tersanede daha farklı tip ve özellikte 9 gemi inşasının sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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