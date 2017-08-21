Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

YALOVA'DA ÇİM BİÇME MAKİNESİNE BENZİN KOYAN GENÇ, YANARAK ÖLDÜ


Yalova'da Çim Biçme Makinesine Benzin Koyan Genç, Yanarak Öldü
Tarih : 21 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : Yalova'da Çim Biçme Makinesine Benzin Koyan Genç, Yanarak Öldü(9/10)5

Yalova'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu vücudunda yanıklar oluşan 19 yaşındaki Enes Kumbasar tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gencin ailesi hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarşamba günü, Yalova'da meydana gelen olayda, Enes Kumbasar çimleri biçmek için çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Kumbasar yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Enes Kumbasar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu akşam saatlerinde Enes Kumbasar'ın hastanede bulunan yakınlarına acı haber verildi. Enes Kumbasar'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kadınlar kendilerini yerden yere attı. Hastanede çalışanlar sinir krizleri geçiren gencin yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Enes Kumbasar'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yalova  Da  Çim  Biçme  Makinesine  Benzin  Koyan  Genç  Yanarak  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER