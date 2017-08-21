YALOVA'DA ÇİM BİÇME MAKİNESİNE BENZİN KOYAN GENÇ, YANARAK ÖLDÜ
Yalova'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu vücudunda yanıklar oluşan 19 yaşındaki Enes Kumbasar tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gencin ailesi hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarşamba günü, Yalova'da meydana gelen olayda, Enes Kumbasar çimleri biçmek için çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Kumbasar yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Enes Kumbasar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu akşam saatlerinde Enes Kumbasar'ın hastanede bulunan yakınlarına acı haber verildi. Enes Kumbasar'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kadınlar kendilerini yerden yere attı. Hastanede çalışanlar sinir krizleri geçiren gencin yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Enes Kumbasar'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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