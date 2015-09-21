YALÇIN AKDOĞAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Başbakan Yardımcısı Akdoğan, "PKK-paralel şer cephesinin kirli tezgahlarına rağmen halkımız oyunu bozacak" değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, sosyal paylaşım Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "PKK-paralel şer cephesinin kirli tezgahlarına rağmen halkımız oyunu bozacak, hür iradesiyle bütün dünyaya demokrasi dersi verecek" değerlendirmesinde bulundu.
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