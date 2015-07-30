

Akdoğan, dün çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarındaki sözlerinin çarpıtıldığına ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulundu.







Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Süreci feda edenler barajı geçmek için statüko blokuna katılanlar ve süreci sabote etmeye çalışan paralel çeteyle kol kola girenlerdir" ifadesini kullandı.







Akdoğan, dün çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarındaki sözlerinin çarpıtıldığına ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.







Dün yaptığı, "Asıl Gladyo, sürecin düşmanlarıyla ittifak yapıp sürecin mimarlarına savaş açan, Erdoğan karşıtı kampanya başlatanlardır" açıklamasının çarpıtıldığını belirten Akdoğan, şunları kaydetti:



"Sözlerim, 'Başkanlık için süreci feda etti' diye verilmiş. Bu, anlama özürlülüğün ötesinde kötü niyet ve habis bir anlayıştır. Süreci feda edenler barajı geçmek için statüko blokuna katılanlar ve süreci sabote etmeye çalışan paralel çeteyle kol kola girenlerdir."