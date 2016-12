İşte Akdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;







HDP çözüm sürecine ihanet etmiştir. HDP süreci havaya uçurmuş oldu. Öcalan'ın zaman zaman söylediği bir şey var "Kim Kürt meselesini bitirmek istese bir mekanizma harekete geçmiştir." Şu an bunu Cumhurbaşkanımızı için yapıyorlar. HDP bütün stratejisini Eroğan karşıtlığı üzerine kurdu. HDP süreci istismarın ötesinde, sürece ihanet etmiştir. HDP ve PKK Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ayak dirediler. Erdoğan'ı başkan seçtirmeyeceğiz aslında bir tahrikti. Öcalan'ın Nevruz mesajı götürüldü ve okundu. Bu bizim anlaştığımız bir şey değildi. Onlar orada bverilen bütün mesajları sanki devletin kabulüymüş gibi topluma beyan ettiler. Nevruz konuşmasında da beklenen olmayınca ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe ile ilgili bir açıklama yaptı. Takvimi doğru okumamız lazım.







DOLMABAHÇE MUTABAKATI







Dolmabahçe'de okunan ortak bir mutabakat değildi. Buna mutabakat değil belki irade beyanı denir. Ortak bir metin okunmadı. Öcalan'nın silah bırakma çağrısı önemli bir çağrıydı. Dolmabahçe özel olarak kurgulanmış bir yer de değildi. Beni ziyarete geldiklerinde bu açıklama yapılmış oldu. Ama Dolmabahçe olunca bu başka bir format gibi gösterildi. O gün Cumhurbaşkanımızla benim hiçbir görüşmem olmadı. O gün "her ayrıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyi biliyordu" bu söylem külliyen yalandır. Burada ne Cumhurbaşkanımız ne Başbakanımızla temas kuruldu. Bunların her verdiği ayrıntı ve söylediği yalan, uydurma. Çok fazla yalan söylüyorlar. İmralı bir talk show alanı da değil. Oturma meselesi ile de yakışıksız söylemler oldu.



Önder Apo diyorlar, farklı farklı şeyler söylüyorlar. Bu ifadeleri bizim olduğumuz yerlerde kullanamazlar.







PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI







PKK'nın yapması gereken 1- eylemsizlik, 2- Türkiye'yi terk etme bunların hangisi yapıldı? PKK'nın yapması gereken eylemsizlik lafta kaldı. Bunun yanında her türlü baskı ve şiddeti kullandılar. Örgüt hiçbir sözünde durmadı. Nasıl geldilerse öyle giderler. "Yasa ile yurt dışına çıkacağız" PKK'nın meşrulaşma çabasıdır. Bu talep çok anlamsız .Gezi olayları örgütün kimyasını bozdu. Eylemsizlik, silah bırakma, hiçbirini yapmadılar. Bir de utanmadan faturayı devlete kesmeye çalışıyorlar.







"HDP BARAJI GEÇMEK İÇİN SÜRECİ FEDA ETTİ"







HDP barajı geçmek için çözüm sürecini feda etti. Neden milleti kandırıyorsunuz. Ben hep söyledim, AK Parti varsa çözüm süreci vardır. HDP'nin oy alması sürece olumsuz etki yaptı. Bu kişiler için hesap sorulması lazım. Bunlar sürekli Öcalan'ın adını kullanarak yalan söylüyor, toplumu kullanıyor. Öcalan bunları yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum. Bunlar eksen kayması yaşadı. Diyarbakır'dan Nişantaşı'na, Cihangir'e sapma bunları değiştirdi. Demirtaş kendi PR'ını yaptı, ondan sonrası ne olursa olsun. Kandil ile ortak oldukları nokta silah bırakmaya ayak diremek. Demirtaş Kandil'i Öcalan üzerinde konumlandırdı.







"BU PARTİ İLE ÖRGÜT ARASINDA İLİŞKİ VAR BUNU HERKES BİLİYOR"







Öcalan sözlü, yazılı, imzalı her türlü mesajını vermiştir. Ancak HDP bunu açıklamaktan imtina etmiştir. Burada bir terör ve terörle mücadele var. Uyuyan polisleri, sivil askerleri öldürmek... Bunun adı kahpeliktir. Böyle bir durum var. şimdi diyorlar ki hükümet bozdu. Bu parti ile örgüt arasında bir ilişki var bunu herkes biliyor. Önce bunu izah etmeleri lazım. Demokraside böyle bir ilişkiye yer yoktur. Bu siyasetin terörize edilmesi, demokrasinin zehirlenmesidir. Örgüt defalara 'ben ateşkesi bozuyorum' demiştir ve eylemler yapmıştır. Seçimden sonra örgüt doğrudan eylem kararı almıştır.







'90'LI YILLARA MI DÖNÜYORUZ?' SORUSU







Terör örgütünün yedeğinde HDP kampanya yürüttü. Alınan güvenlik önlemleri vatandaşların talebidir. 90'lı yıllara dönüş kesinlikle yanlış bir değerlendirmedir. Bugün devlet terör ile mücadeleyi hukuk içinde yapmaktadır.







"PKK, DAİŞ KONUSUNDA KİRLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜ"







PKK, DAİŞ konusunda kirli bir kampanya yürütüyor. Türkiye bütün terör örgütleriyle samimi bir mücadele içindedir. Suruç olayından sonra bunlar kara kampanya başlattı, 'Türkiye ile DAİŞ'i nasıl bir arada gösterebiliriz' diye. Başlayan operasyonlarla onlar bu planların altında kaldı. Bu operasyonlar ezberi ve kurguyu bozdu.