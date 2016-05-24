O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YALÇIN AKDOĞAN ‘KAYBEDEN' OLDU


YALÇIN AKDOĞAN ‘KAYBEDEN' OLDU
Tarih : 24 Mayıs 2016, 13:32
Puan Ver : Yalçın Akdoğan ‘Kaybeden' Oldu(6/10)7


Davutoğlu döneminde hem MKYK'da olan, hem de Başbakan Yardımcılığı görevinde yer alan Akdoğan, Binali Yıldırım ile birlikte her iki koltuktan da oldu. Akdoğan gazetecilerin “Yeni kabine açıklandı, ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine, “Hayırlı olsun arkadaş”  dedi.



DOLMABAHÇE Mİ?



Akdoğan'ın hem parti yönetimi, hem de hükümette devre dışı kalmasında HDP ile hükümetin geçen yılın başında Dolmabahçe'de yaptıkları toplantının etkili olabileceği konuşuluyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantıyı daha sonra sert sözlerle eleştirmişti. Hem HDP kanadı, hem de Bülent Arınç gibi AKP içinde muhalefete geçen isimler Erdoğan'ın Dolmabahçe çıkışlarına karşılık, “Yalçın Akdoğan'a sorun” mesajını vermişlerdi.



Akdoğan'ın, Davutoğlu'nun yetkilerinin elinden alınması sürecinde de, Davutoğlu'na yakın durmasının, hem kabine, hem de parti yönetiminden dışlanmasına neden olmuş olabileceği de kulislerde konuşuluyor.



ERDOĞAN'IN ESKİ METİN YAZARI



Yalçın Akdoğan siyasete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık dönemindeki “en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak” girdi. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın metin yazarlığını üstlenen, ardından Erdoğan'ın AKP lideri olarak girdiği son genel seçimde milletvekili olan Akdoğan, 17-25 Aralık sonrası yapılan kabine değişikliğinde de ilk kez kabineye, üstelik Başbakan Yardımcısı olarak Erdoğan tarafından dahil edilmişti.



YALÇIN AKDOĞAN'DAN İLK YORUM



65'nci hükümetin Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasının ardından ilk mesajlardan biri, kabine dışı kalan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya giden Akdoğan gazetecilerin “Yeni kabine açıklandı, ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine, “Hayırlı olsun arkadaş”  dedi.








Etiketler: Yalçın  Akdoğan  ‘Kaybeden    Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER