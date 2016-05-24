

Davutoğlu döneminde hem MKYK'da olan, hem de Başbakan Yardımcılığı görevinde yer alan Akdoğan, Binali Yıldırım ile birlikte her iki koltuktan da oldu. Akdoğan gazetecilerin “Yeni kabine açıklandı, ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine, “Hayırlı olsun arkadaş” dedi.







DOLMABAHÇE Mİ?







Akdoğan'ın hem parti yönetimi, hem de hükümette devre dışı kalmasında HDP ile hükümetin geçen yılın başında Dolmabahçe'de yaptıkları toplantının etkili olabileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantıyı daha sonra sert sözlerle eleştirmişti. Hem HDP kanadı, hem de Bülent Arınç gibi AKP içinde muhalefete geçen isimler Erdoğan'ın Dolmabahçe çıkışlarına karşılık, “Yalçın Akdoğan'a sorun” mesajını vermişlerdi.







Akdoğan'ın, Davutoğlu'nun yetkilerinin elinden alınması sürecinde de, Davutoğlu'na yakın durmasının, hem kabine, hem de parti yönetiminden dışlanmasına neden olmuş olabileceği de kulislerde konuşuluyor.







ERDOĞAN'IN ESKİ METİN YAZARI







Yalçın Akdoğan siyasete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık dönemindeki “en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak” girdi. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın metin yazarlığını üstlenen, ardından Erdoğan'ın AKP lideri olarak girdiği son genel seçimde milletvekili olan Akdoğan, 17-25 Aralık sonrası yapılan kabine değişikliğinde de ilk kez kabineye, üstelik Başbakan Yardımcısı olarak Erdoğan tarafından dahil edilmişti.







YALÇIN AKDOĞAN'DAN İLK YORUM







65'nci hükümetin Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasının ardından ilk mesajlardan biri, kabine dışı kalan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya giden Akdoğan gazetecilerin “Yeni kabine açıklandı, ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine, “Hayırlı olsun arkadaş” dedi.