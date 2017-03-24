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'yalçın abi' kalp krizi geçirdi!

'YALÇIN ABİ' KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi.

Tarih : 24 Mart 2017, 17:02
Puan Ver : 'yalçın Abi' Kalp Krizi Geçirdi!(5/10)4


"Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi.

Kanal, Çakır'ın rahatsızlanmasının ardından apar topar yayını keserken, ünlü televizyoncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi ulaşmazken, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtiliyor.



 



kaynak:milliyet








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