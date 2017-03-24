

"Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi.



Kanal, Çakır'ın rahatsızlanmasının ardından apar topar yayını keserken, ünlü televizyoncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi ulaşmazken, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtiliyor.







kaynak:milliyet