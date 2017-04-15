YALANIN BU KADARI: TÜRK HOLİGANLARIN KURBANI OLMUŞLAR
Lyon Başkan Yardımcısı Vincent Ponsot ve güvenlik menajeri Annie Saladin, Türk taraftarları sorumlu tuttu.
Ponsot, "Bariz bir şekilde görüyoruz ki agresif Türk holiganların kurbanı olduk. Görüntüler ortada. UEFA yetkilileri de olaylara şahit oldu. Her kulüp, kendi taraftarlarından sorumludur" dedi.
Saladin ise "Çok sayıda Türk holigan vardı. Tontrol etmemiz imkansızdı" diye konuştu. Bu arada olayların bilançosu da ortaya çıktı... 7 taraftar, 3 polis ve 2 jandarmanın yaralandığı, her iki takımdan 12 taraftarın gözaltına alındığı açıklandı.
kaynak:sabah
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