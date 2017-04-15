

Ponsot, "Bariz bir şekilde görüyoruz ki agresif Türk holiganların kurbanı olduk. Görüntüler ortada. UEFA yetkilileri de olaylara şahit oldu. Her kulüp, kendi taraftarlarından sorumludur" dedi.



Saladin ise "Çok sayıda Türk holigan vardı. Tontrol etmemiz imkansızdı" diye konuştu. Bu arada olayların bilançosu da ortaya çıktı... 7 taraftar, 3 polis ve 2 jandarmanın yaralandığı, her iki takımdan 12 taraftarın gözaltına alındığı açıklandı.















kaynak:sabah