YALANCI MEDYA BENİM DEĞİL, ABD HALKININ DÜŞMANI!
ABD Başkanı Donald Trump'ın basına olan eleştirilerine devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD medyasıyla olan savaşı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı 77 dakikalık basın toplantısının büyük bir bölümünde medyaya yüklenen Trump, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD'nin dev basın kuruluşlarını hedef aldı.
ABD Başkanı Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Yalancı medya (NY Times, CNN, NBC, ABC, CBS) benim değil Amerikan halkının düşmanı" ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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