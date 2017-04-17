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yaklaşık 3 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi

YAKLAŞIK 3 MİLYON DOLAR OLAN TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini açıkladı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 13:09
Puan Ver : Yaklaşık 3 Milyon Dolar Olan Tarihi Eser Ele Geçirildi(9/10)6


İçişleri Bakanlığı, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini açıkladı.

  Bakanlık, Adana'nın Çukurova ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine altın yazmalı 1 adet Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini bildirdi.



 



kaynak:milliyet








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