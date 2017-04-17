İçişleri Bakanlığı, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine 1 adet altın yazmalı Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini açıkladı.



Bakanlık, Adana'nın Çukurova ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan ceylan derisi üzerine altın yazmalı 1 adet Tevrat ve 1 el yazması fermanın ele geçirildiğini bildirdi.







kaynak:milliyet