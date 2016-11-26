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YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ÖĞRENCİNİN GİRDİĞİ AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLADI


YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ÖĞRENCİNİN GİRDİĞİ AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLADI
Tarih : 26 Kasım 2016, 13:15
Puan Ver : Yaklaşık 1,5 Milyon Öğrencinin Girdiği Açıköğretim Sınavları Başladı(6/10)3


1 milyon 371 bin öğrencinin katılacağı Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi ara sınavları başladı.



2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek olan sınavlara, 5 bin 239 tanesi cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 808'ü de engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 948 öğrenci katılacak. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda, 511 bin 991 kişi görev alırken, 202 bin 441 salon kullanılacak.



 



kaynak:sözcü








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