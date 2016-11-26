

1 milyon 371 bin öğrencinin katılacağı Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi ara sınavları başladı.



2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek olan sınavlara, 5 bin 239 tanesi cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 808'ü de engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 948 öğrenci katılacak. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda, 511 bin 991 kişi görev alırken, 202 bin 441 salon kullanılacak.







kaynak:sözcü