

Konya'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) alt geçidinde terk edilen Otomobilin yakıtı bittiği için bölgede bırakıldığı belirlendi.







Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki Marangozlar Hızlı Tren Alt Geçidi'ne bir otomobilin terk edildiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.







Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, otomobilin plakasız olduğunu görünce önce alt geçidi araç trafiğine kapattı. Ardından da gar görevlileriyle görüşen ekipler, YHT seferlerinin durdurulmasını sağladı.







Bomba imha uzmanları beklenirken polislerin yanına gelen Hakkı Yaldız (27), aracın kendisine ait olduğunu söyledi.







Otomobili, yakıtı bittiği için bırakmak zorunda kaldığını belirten Yaldız, "Gazı bitince araba burada kaldı. Normalde içinde bomba ya da benzeri bir şey yok. Otomobil kazalıydı. Boyası ve diğer eksikleri yeni yapıldı. O yüzden plakasını da takmamıştık. Yarın plakası takılıp vizeyi gidecekti." dedi.



Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırılarak, alt geçit ve tren yolu ulaşıma açıldı.