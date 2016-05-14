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yakıtı biten otomobil, yht seferlerini durdurdu

YAKITI BİTEN OTOMOBİL, YHT SEFERLERİNİ DURDURDU

Konya'da Yüksek Hızlı Tren alt geçidine bırakılan otomobilden şüphelenen polis, tren seferleri durdurup bomba imha uzmanı çağırdı - Aracın yakıtı bittiği için alt geçide bırakıldığı belirlendi

Tarih : 14 Mayıs 2016, 09:47
Puan Ver : Yakıtı Biten Otomobil, Yht Seferlerini Durdurdu(7/10)5


Konya'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) alt geçidinde terk  edilen Otomobilin yakıtı bittiği için bölgede bırakıldığı belirlendi.



Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki Marangozlar Hızlı  Tren Alt Geçidi'ne bir otomobilin terk edildiği ihbarını alan polis ekipleri  harekete geçti.



Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, otomobilin plakasız  olduğunu görünce önce alt geçidi araç trafiğine kapattı. Ardından da gar  görevlileriyle görüşen ekipler, YHT seferlerinin durdurulmasını sağladı.



Bomba imha uzmanları beklenirken polislerin yanına gelen Hakkı Yaldız  (27), aracın kendisine ait olduğunu söyledi.



Otomobili, yakıtı bittiği için bırakmak zorunda kaldığını belirten  Yaldız, "Gazı bitince araba burada kaldı. Normalde içinde bomba ya da benzeri bir  şey yok. Otomobil kazalıydı. Boyası ve diğer eksikleri yeni yapıldı. O yüzden  plakasını da takmamıştık. Yarın plakası takılıp vizeyi gidecekti." dedi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle otoparka  kaldırılarak, alt geçit ve tren yolu ulaşıma açıldı.








Etiketler: Yakıtı  Biten  Otomobil  Yht  Seferlerini  Durdurdu    haber

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