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yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri!

YAKIT TASARRUFU İÇİN 9 ÖNEMLİ ÖNERİ!

Araç kullanırken yakıt tüketimini düşürmenin bazı yolları var. Kullanıcılar çok basit kurallara dikkat ederek ciddi oranda tasarruf yapabilir

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:16
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Michelin firması, kullanıcılar için yakıt tasarrufu ve ekonomik sürüş için önerilerini paylaştı




1- Aracı mümkün olduğu kadar sabit hızda kullanın.




2- Yüksek devirde seyretmek yakıt tüketimini artırır.




3- Devir göstergesi 2 bin-2 bin 500 gösterdiğinde motor hızınızı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla vites değiştirin. Aracın hızına uygun vitesle yolculuk edildiğinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanır.




4- Lastik hava basıncı ekonomik araç kullanımını doğrudan etkiler.




5- Klima yakıt tüketimini ciddi oranda artırır. Klimayı özellikle şehir içinde tutumlu bir şekilde kullanın.



 



kaynak:habertürk








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