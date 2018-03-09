YAKIN DOSTUNUN CENAZESİNE NEDEN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Yakın dostu Yaşar Gaga'nın ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan Sezen Aksu, cenaze törenine katılamadı. Aksu'nun fenalaştığı için sakinleştirici aldığı, evden çıkamadığı öğrenildi.
Sezen Aksu'nun 25 yıllık yakın dostu, menajeri Yaşar Gaga, önceki gün hayatını kaybetmişti. İstanbul Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde dün yapılan cenaze törenine onlarca ünlü şarkıcı, oyuncu katıldı. Acı haberi aldıktan sonra kendini eve kapatan Sezen cenazeye katılmadı
CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Menajer Yaşar Gaga önceki gün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Dün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle vakti kılınan namazdan sonra Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Meltem Cumbul, Mustafa Sandal, Deniz Seki, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Göksel törene katılanlar arasındaydı.
SEZEN FENALAŞMIŞ
Gözler Yaşar Gaga'nın 25 yıllık dostu Sezen Aksu'yu aradı. Sezen Aksu'nun ölüm haberi üzerine fenalaştığı ve sakinleştirici aldığı için evden çıkamadığı söylendi.
Kaynak: haberinburada
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