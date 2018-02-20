Kocası DEAŞ'ta birçok kanlı eylem gerçekleştiren kadın MİT operasyonuyla yakalandı. Kadının, "Orada erkekler bir heves için dul kalmış kadınlarla nikâh kıyıyor" ifadesi kan dondurdu.

Hülya Balı ifadesinde Türkiye'den Suriye'ye giden ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren çok sayıda kişi hakkında bilgiler verdi. Balı, DEAŞ içindeki erkeklerin dul kadınlarla 3-4 günlük nikâhlar yaptıklarını, çocuk yaşlardaki kızların DEAŞ militanlarına peşkeş çekildiğini de anlattı.

Tutuklanan Balı, yakalandığında yanında bulunan 3 çocuğundan 2'sini kayınpederine bıraktı, 2 yaşındaki en küçük oğlunu ise kendisiyle birlikte cezaevine götürdü.

MİT operasyonuyla yakalanan Hülya Balı yaşadıklarını anlattı.

"RAKKA'YI ÇATIŞMADAN ANLAŞARAK TESLİM ETTİLER"

"DEAŞ'ın Rakka'yı çatışmadan anlaşarak PYD-PKK'ya teslim ettiğini Ebu Hamam'a gelenlerden duydum. Daha önce DEAŞ saflarında savaşan Fadile ve Cuheyman olarak bildiğim şahısların oğlunun PYD ile anlaşarak onların safına geçtiğini ve onlar için savaştığını biliyorum."

"SALDIRILAR ARTINCA KAÇTIM"

Rakka'dan Meyadin'e oradan Ebu Hamam'a ve sonra da Garaniç'e geçtiklerini anlatan Balı, sonrasını şöyle anlattı: "Garaniç'te saldırılar artmaya başlamıştı. Eşim yanımda olmadığı için çok korkmuştum. Kapı komşum olan 'Halepli' diye bildiğim şahısların kamyonla taşındıklarını gördüm.

"KAÇAKÇILARLA ANLAŞTIM"

Yanlarına giderek beni de götürmelerini istedim. Bana kaçakçılarla anlaştıklarını, 2 bin dolar verdiklerini benim de vermem gerektiğini söylediler. Çocuklarım için kabul ettim. Kamyonla DEAŞ kontrolündeki topraklardan 3 günlük bir yolculukla Mümbiç civarında PYD kontrolünde bir noktaya geldik. Orada 1 ay kaldık."

EL BAB'A GİDERKEN YAKALANMIŞ

Daha sonra El Bab'a giderken yakalandığını anlatan Balı, Türkiye'den giden ve o bölgede faaliyet yürüten 35 DEAŞ mensubunu da teşhis ederek onlar hakkında bildiklerini de anlattı.

"KARAKOL BASKININDAKİ KİŞİ KOCAM"

Balı'ya 1 Eylül 2015'te Kilis'te bir hudut karakoluna yönelik saldırıda bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayı da soruldu. Balı bu olaylara dair şunları anlattı:

"Eşim, Türk askerinin DEAŞ ile çatıştığını, kendisinin de çok acilen oraya gideceğini söyledi ve ayrıldı. Askerlerin şehit olduğunu televizyondan duydum. Bu olayda adı geçen "Ebu Bekir" kod adlı kişi eşim İlhami Balı'dır. "

"DUL KADINLARLA HEVES NİKÂHI KIYIYORLAR"

"Çok pişmanım" diyen Balı, terör örgütü militanlarının kadınlar ve kız çocuklarıyla ilişkilerine dair de detaylı bilgiler verdi:

"Suriye'de kaldığım zaman içinde DEAŞ'ın daha ilk günden insanlara yaptığı baskıyı, işkenceyi, erkeklerin sırf bir heves için dul kalmış kadınlarla 3-4 günlük nikâh kıydıklarını, küçük çocukların nasıl peskeş çekildiklerini gördüm.

Kocamın zoruyla oraya gitmek zorunda kalmıştım. Orada yaşananların dinle, imanla, İslam ile hiçbir ilgisi yoktu. Elimde olsa zamanı geriye alabilsem ve bu süreç yeniden önüme gelse dönüp bakmam bile."

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada