YAKALANDILAR! REFERANDUMU SABOTE ETMEK İÇİN EYLEM HAZIRLIĞINDALARMIŞ
İzmir'de polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda referandumu sabote etmek için eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 10'u Türk, 9'u Suriyeli toplam 19 kişi gözaltına alındı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, 16 Nisan'da yapılacak referandumu sabote ederek engellemek amacıyla eylem hazırlığında bulundukları öne sürülen terör örgütü DEAŞ yanlısı 10'u Türk 9'u Suriye uyruklu toplam 19 kişi yakalandı. Sabah saatlerinde kent merkezi ile Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların DEAŞ terör örgütü ve yabancı teröristlerle irtibatlı olduğu belirtildi.
kaynak:habertürk
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