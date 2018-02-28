Konya'da maskeli silahlı soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 25 bin lira değerinde 50 bileziği çaldı. 9 gün süren soruşturma sonrası yakalanan hırsız, "Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu" dedi.

SİLAHLI SOYGUNCU 50 BİLEZİĞİ ÇALARAK KAÇTI

Merkez Selçuklu ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen olayda, Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanına gelen maskeli soyguncu, elindeki silahı iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak'a doğrulttu. Yanında getirdiği çantaya yaklaşık 50 bileziği doldurarak kaçtı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceledi.

2 BİN KİŞİYE HIRSIZIN EŞKALİ SORULDU

Şüphelinin geliş kaçış güzergahının haritasını çizerek bu yönde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, 2 bin kişiye güvenlik kamerasından alınan fotoğrafı göstererek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

KUYUMCU DÜKKANINA 500 METRE YAKINLIKTA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda isminin Halil İbrahim Y. olduğu tespit edilen zanlının kuyumcu dükkanına 500 metre uzaklıktaki bir evde kaldığını tespit eden polis ekipleri, baskın yaptığı evde şüpheliyi bulamadı. Şüpheli daha sonra saklandığı ablasının evinde gözaltına alındı.

"BUGÜN BENİ YAKALAYACAĞINIZI BİLİYORDUM, İÇİME DOĞMUŞTU"

Zanlının, kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu" dediği belirtildi.

İşsiz olduğu öğrenilen Halil İbrahim Y'nin polisteki ifadesinde, bankalara borcu olduğu için soygunu gerçekleştirdiğini, çaldığı bilezikleri 25 bin lira karşılığında Konya ve Bursa'daki kuyumculara bozdurduğunu söylediği öğrenildi.

25 BİN LİRALIK BİLEZİKLERLE BORCUNU ÖDEMİŞ

Şüphelinin, 25 bin lira ile borcunu ödediğini, kalan kısmıyla da kendine saat ve telefonu aldığını ifade ettiği, soyduğu kuyumcu dükkanını ise evine yakın olduğu için tercih ettiğini anlattığı belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen olayda, Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanına gelen şüpheli, elindeki silahı iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak'a doğrultmuş, yanında getirdiği çantaya yaklaşık 50 bileziği doldurarak kaçmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: haberinburada