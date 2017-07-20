YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN HDP'Lİ VEKİL, TATVAN'DA GÖZALTINA ALINDI
HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, mahkeme tarafından hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle Tatvan'da gözaltına alındı.
Hakların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, 'suç ve suçluyu övme' suçundan gözaltına alındı.
DURUŞMAYA KATILMADIĞI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Bitlis Milletvekili Irgat'ın 2015 yılında İzmir'de yapılmak istenen HDP mitingine Valiliğin izin vermemesi üzerine yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 'Suç ve Suçluyu Övme' suçundan dava açıldığı ve davanın görülen duruşmasına katılmadığı için de hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Irgat'ın bu nedenle bugün öğlen saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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