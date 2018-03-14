YAKALADIKLARI DEVASA FAREYİ ATEŞE VERİP SOKAĞA SALDILAR
Çin'de yakaladıkları devasa fareyi yakarak serbest bırakan iki adam, görüntüleri internete yükleyince büyük tepki aldı.
Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'ya yüklenen bir video, internette büyük olay yarattı.
ATEŞE VERİP SERBEST BIRAKTILAR
Yakaladığı sıçanı önce kafese koyan iki adam daha sonra üzerine sıvı bir madde dökerek hayvanı ateşe verdi. Kafesini kapağını açan adamlar, ateşler içindeki hayvanı serbest bırakarak can çekişerek koşmasını kameraya aldı.
İNTERNETTE TARTIŞMAYA YOL AÇTI
PETA Asya başkan yardımcısı Jason Baker, "Sıçanlar, tüm hayvanlar gibi, acıyı ve hazzı hisseder ve istismar edildiğinde acı çekerler" açıklaması yaptı. Video dün yüklendiğinden beri 20.000'den fazla görüntülenme aldı. Kullanıcıların çoğu adamları suçlarken kimileri ise olayı normal karşıladı.
Kaynak: haberinburada
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