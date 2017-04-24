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yahudilerden papa'nın toplama kampı benzetmesine tepki

YAHUDİLERDEN PAPA'NIN TOPLAMA KAMPI BENZETMESİNE TEPKİ

ABD'deki bazı Yahudi gruplar, Papa Franciscus'un Avrupa'daki mülteci kamplarındaki koşulları toplama kamplarına benzetmesine tepki gösterdi.

Tarih : 24 Nisan 2017, 10:04
Puan Ver : Yahudilerden Papa'nın Toplama Kampı Benzetmesine Tepki(5/10)3






Roma'da cumartesi günü bir ayine katılan Papa Franciscus, geçen yıl Yunanistan'ın Midilli adasına gittiğini ve orada gördüklerini anımsatarak, "Göçmen karşılama merkezinde insanlar kalabalık halinde yığılmış durumdalar. Bu merkezler adeta toplama kampları gibi." dedi.



Papa, uluslararası anlaşmaların bugün insan haklarından daha önde geldiğini ifade ederek, Sicilya, Lampedusa ve Midilli'nin göçmenler konusunda gösterdiği cömertliğin Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelere de olması gerektiğini söyledi.



'SÖZLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ'



Bu sözlerin ardından açıklama yapan New York merkezli Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) Başkanı David Harris, toplama kampı benzetmesine tepki göstererek, Papa'ya seçtiği "bu üzücü sözleri yeniden değerlendirmesi" çağrısı yaptı.



Harris, "Bazı Avrupa ülkelerindeki mültecileri merkezlerinde yaşam koşulları zor olabilir ve daha fazla uluslararası ilgiyi gerektiriyor olabilir ancak buralar kesinlikle bir toplama kampı değildir." ifadelerini kullandı.



Toplama kampı terimi genellikle Nazi Almanyasında Yahudilerin tutulduğu ve birçoğunun öldürüldüğü kamplar için kullanılıyor.

 



 



kaynak:sabah








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