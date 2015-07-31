

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentinin güneydoğusundaki Duma beldesinde aşırı sağcı Yahudi yerleşimler, Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi ve evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.











Nablus'taki Rafidia Hastanesi'nden bir kaynak, Duma Beldesi'ndeki olay sonrasında yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin cenazesi ile yaralı olan anne ve babasının hastanenin acil servisinde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Kaynak, olayda 2. ve 3. derece yanıklar görülen Filistinli eşlerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığını aktardı.



