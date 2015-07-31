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YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ BEBEĞİ YAKTI


YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ BEBEĞİ YAKTI
Tarih : 31 Temmuz 2015, 10:51
Puan Ver : Yahudi Yerleşimciler Filistinli Bebeği Yaktı(10/10)10


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentinin güneydoğusundaki Duma beldesinde aşırı sağcı Yahudi yerleşimler, Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi ve evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.





Nablus'taki Rafidia Hastanesi'nden bir kaynak, Duma Beldesi'ndeki olay sonrasında yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin cenazesi ile yaralı olan anne ve babasının hastanenin acil servisinde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Kaynak, olayda 2. ve 3. derece yanıklar görülen Filistinli eşlerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığını aktardı.

 








Etiketler: Yahudi  Yerleşimciler  Filistinli  Bebeği  Yaktı    haber

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