YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ BEBEĞİ YAKTI
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentinin güneydoğusundaki Duma beldesinde aşırı sağcı Yahudi yerleşimler, Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi ve evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.
Nablus'taki Rafidia Hastanesi'nden bir kaynak, Duma Beldesi'ndeki olay sonrasında yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin cenazesi ile yaralı olan anne ve babasının hastanenin acil servisinde tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Kaynak, olayda 2. ve 3. derece yanıklar görülen Filistinli eşlerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığını aktardı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar