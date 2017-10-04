YAHOO'NUN TÜM KULLANICILARA AİT 3 MİLYAR HESABI ÇALINDI
İnternet şirketi Yahoo, 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'a satıldıktan sonra bu firmanın alt kuruluşlarından olan Oath adlı firmanın bir parçası olan Yahoo, 2013 yılındaki siber saldırıdan 3 milyar hesabının hepsinin etkilendiğini bildirdi.
TÜM HESAPLARI ETKİLEDİ
Oath'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Aralık 2016'da Yahoo'nun yaklaşık 1 milyar kullanıcı hesabının veri hırsızlığına maruz kaldığının anlaşıldığı hatırlatılarak, yeni soruşturmalar sonucu bu olayın tüm hesapları etkilediğinin ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Ağustos 2013'teki siber saldırı nedeniyle Yahoo'nun 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının siber saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.
KREDİ KARTI VE BANKA HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREMEDİLER
Yahoo'nun saldırıdan etkilenen 2 milyar dolayındaki diğer kullanıcılarını da bilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, bilgisayar korsanlarının kullanıcılarının kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçiremediği kaydedildi.
Yahoo'nun Verizon'a 4,48 milyar dolarlık satışı haziranda tamamlanmış, satış anlaşmasının ardından Yahoo'nun elinde kalan varlıkları arasında Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 ve Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hisseler ile nakit stoklar ve çekirdek olmayan patentler kalmıştı.
Söz konusu hisselere sahip olan Yahoo, yeni isminin "Altaba Inc." olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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