Dünyanın en popüler e-posta servisleri ve bilişim devleri arasında yer alan Yahoo'nun, 500 milyondan fazla hesabının hacklenmesi üzerine şirket, “Devlet destekli bir yapıyı” suçlamayı tercih etmişti. Sistem analistleri ise, bu ifadeleri kesinlikle gerçekçi bulmuyor.



Dünyanın en popüler e-posta servisleri ve bilişim devleri arasında yer alan Yahoo'nun, 500 milyondan fazla hesabının hacklenmesi üzerine şirket, “Devlet destekli bir yapıyı” suçlamayı tercih etmişti. Sistem analistleri ise, bu ifadeleri kesinlikle gerçekçi bulmuyor.



Yahoo, 500 milyondan fazla kullanıcının hesabının ele geçirilmesi devlet destekli figürleri (State-sponsored actor) suçlamıştı.



Peki, nedir bu State-sponsored actor? Aslında her şeyiyle adı üstünde: Devlet tarafından maddi olarak desteklenen hackerlar anlamına geliyor. Bazı ülkeler küçük çaplı veriler elde etmek gibi nispeten zararsız eylemlerde bulunurken, bazı süper güçler; insanların en zayıf noktalarını ortaya dökmeyi tercih ediyor.



Yahoo, 500 milyon hesabının hacklenmesi ya da en azından hacklenme potansiyelinin bulunması üzerine, “Devlet destekli figürleri” suçlamıştı. Ancak bu iddialar; Securonix şef analisti Michael Lipinski, şirketin mazeretini komik buldu. Michael Lipinski, “Bizce bu konuda, şirketin attığı yemler söz konusu. Muhtemelen, kendi hatalarını ört-bas etmek için, karanlık, sinsi ve gerçek dışı figürler suçlanıyor.” ifadelerini kullandı.



Yahoo, söz konusu yoruma karşılık vermekten kaçındı. Daha doğrusu son derece muğlak bir ifade kullanıldı. Amerikalı teknoloji devinin üst düzey yöneticisi Bob Lord, CIA benzeri bir açıklamada bulundu. CIA, bazı iddialar hakkında “Bu ifadeyi ne yalanlayabiliriz ne de doğrulayabiliriz.” şeklinde ifadeler kullanır. Bob Lord'da “Tarama ve saptama yöntemlerimiz hakkında hiçbir detay veremeyiz.” ifadelerini kullandı.



Elbette, yakın zamanda tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, bu korsanlık vakasında en çok başı ağrıyan Verizon olacak. Amerikalı servis sağlayıcı, 4.8 milyar dolar karşılığında, kısa süre önce satın almıştı. Yani açılacak davaların muhtemelen davaların finans yükünü Verizon üstlenmek zorunda kalacak.



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