

Yahoo çalışanlarına bir mektup gönderen Mayer, herkese teşekkür ederken, Verizon da Mayer'e bundan sonraki hayatında başarılar diledi. Yahoo'nun hisse değerini yükselttiğini belirten Mayer, aylık kullanıcı sayısını 1 milyarın üzerine çıkardığını da hatırlattı. Yahoo ve Verizon, anlaşma tamamlandığında Mayer'in ayrılacağını açıklamışlardı.







2012 yılında göreve gelen Mayer'den önce, şirket yıllarca süren kararsız bir dönemdeydi ve yönetici kaynaklı sorunlarla uğraşıyordu. Mayer döneminde, hisse senetleri artış yaşasa da, Yahoo'nun eski konumuna gelmesi ya da teknoloji dünyasında söz sahibi olması gibi beklentiler karşılanamadı.







Verizon yönetimi altında, Yahoo, AOL ile birleşerek Oath adlı yeni bir oluşuma dönüşecek. Oath, Huffington Post, TechCrunch, Engadget gibi çeşitli medya gruplarının da yer aldığı yaklaşık 50 markayı yönetecek ve CEO'su da şu anda AOL CEO'su olan Tim Armstrong olacak.







kaynak:hürriyet