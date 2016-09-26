Yahoo, gün itibariyle yaptığı açıklamada son derece korku verici detayları paylaştı. Şirket, 500 milyondan fazla hesabın, kötü niyetli kişilerin eline sızabileceğini duyurdu.



Yahoo, gün itibariyle yaptığı açıklamada son derece korku verici detayları paylaştı. Şirket, 500 milyondan fazla hesabın, kötü niyetli kişilerin eline sızabileceğini duyurdu.



Amerikalı teknoloji devi Yahoo'nun, bugün (22 Eylül 2016) açıklaması dehşet verecek türden. Şirket, 2014 yılında 500 milyondan fazla hesapta açık oluştuğunu ve söz konusu hatanın, şimdi fark edildiğini duyurdu. Yahoo'nun inancı, devlet destekli bir figür tarafından açığa vurulduğu yönünde.











Ele geçirilebilen veya ele geçirilebilecek veriler arasında; ad-soyad, e-posta adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri ve doğal olarak şifreler bulunuyor. Yani söz konusu bilgiler, özellikle de pek çok sitede aynı şifreyi kullananlar büyük bir risk altında. Şirket, suçluyu ortaya çıkarmak için Eyalet Avukatları ile ortak çalıştığını da duyurdu.



Eğer 2014 yılından beri şifrenizi değiştirmediyseniz, acilen eyleme geçmenizi öneriyoruz. Şirket de, şifrelerin mutlaka güncellenmesi konusunda uyarıda bulunuyor.



Amerikalı teknoloji devi, aynı zamanda kullanıcıların, hesaplarındaki aktiviteleri düzenli olarak kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ediyor.



Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük servis sağlayıcılarından Verizon, yaz aylarında Yahoo'nun çoğunluk hissesini 4.83 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Söz konusu gelişmeler, Verizon'un da prestijini zedeleyebilir.



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