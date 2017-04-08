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yahoo ve aol, oath adı altında birleşiyor

YAHOO VE AOL, OATH ADI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Verizon yeni satın aldığı Yahoo'da önemli değişikliklere gidiyor. Yahoo ve AOL, Oath adını taşıyan yeni bir şemsiye şirket altında bir araya gelecek.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:52
Puan Ver : Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor(7/10)6


Verizon yeni satın aldığı Yahoo'da önemli değişikliklere gidiyor. Yahoo ve AOL, Oath adını taşıyan yeni bir şemsiye şirket altında bir araya gelecek.



Bir zamanların internet devi Yahoo'nun yeniden şekillenme çabaları sürüyor. Yahoo'yu satın alan Amerikan telekomünikasyon devi Verizon, Yahoo ve AOL'u tek çatı altında birleştirme kararı aldı. Bu kararı yayınladığı açıklama ile duyuran Verizon yöneticisi Tim Armstrong, Yahoo ve AOL'un Oath adını taşıyacak yeni bir şirket altında birleşeceğini açıkladı.



#TakeTheOath hashtagi ile sosyal medyada duyurulan yeni şirket kullanıcılardan beklediği ilgiyi görmedi. Birçok kişi yeni şirketin ismini fazla sıradan bulurken, Yahoo'nun artık kullanıcıların ilgisini çekmediği bir kez daha görülmüş oldu. Verizon bu yeni hamlesi ile Google'ın yolunda gidiyor. Hatırlayacağınız gibi Google da Alphabet adını taşıyan bir ana şirket kurmuş ve tüm birimlerini bu şemsiye altında birleştirmişti. Yahoo ve AOL için de aynı durum geçerli olacak. Her iki şirket de Oath çatısı altında birleşecek olsa da kendi isimleriyle faaliyet göstermeye devam edecek.



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