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yahoo ceo'suna ne kadar tazminat ödeyecek?

YAHOO CEO'SUNA NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?

Yahoo'nun hack skandalı sonrasında, 2002 yılından itibaren şirket başında olan Marissa Mayer'in alacağı tazminat da belli oldu. Buna göre CEO Marissa Mayer 23 milyon dolar tazminat alacak

Tarih : 14 Mart 2017, 14:47
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Yahoo'nun CEO'luk görevini bırakması beklenen Marissa Mayer'in şirketteki görevini bırakmasının ardından alacağı tahmin edinilen tazminat oldukça ilgi görüyor.



Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve Reklam işlemlerini 4.83 milyar dolara satın aldı. Böylece, şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer'in işten ayrılacağı iddialar arasında yer aldı.



 



kaynak:habertürk








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