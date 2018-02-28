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Yağmurda ıslanmamak için küçük çocuğu şemsiye yaptı!

YAĞMURDA ISLANMAMAK İÇİN KÜÇÜK ÇOCUĞU ŞEMSİYE YAPTI!

ABD'de bir kadın, yoğun yağmurda ıslanmamak için küçük bir çocuğu şemsiye gibi kullandı. Sosyal medyadaki görüntüler büyük tepki çekti.

Tarih : 28 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!(7/10)3

Amerika'nın Louisiana eyaletinde bir kadının sağanak yağmurda küçük yaştaki kızı şemsiye olarak kullandığı anların görüntülerin sosyal medyada olay oldu.

ARABAYA GİTMEKTEN VAZGEÇİP ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİ

Gece saatlerinde çekilen görüntüde bir alış veriş merkezinden çıkan kadın yağmur yağdığını görünce çocuğu kaldırıp aracına kadar yağmurdan korunmak için şemsiye olarak kullandı. Kadın aniden arabasına gitmekten vazgeçip aynı şekilde çocuğu tutmaya devam ederek alış veriş merkezine geri girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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