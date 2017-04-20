YAĞMUR YAĞINCA BURADA YAKALANDILAR
Yasa dışı yoldan Avrupa'ya kaçma girişimindeki 12 Suriyeli sığınmacı yağmurdan korunmak için sığındıkları menfezde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya Kaçak olarak geçmek isteyen 12 sığınmacı İstanbul'dan Edirne'ye geldi.
Sınır köylerine geçmek isteyen sığınmacılar yağmura yakalanınca Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki bir menfeze sığındı.
Durumu fark eden polisler, sığınmacıları sığındıkları alanda yakaladı.
kaynak:milliyet
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