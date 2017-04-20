

Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya Kaçak olarak geçmek isteyen 12 sığınmacı İstanbul'dan Edirne'ye geldi.







Sınır köylerine geçmek isteyen sığınmacılar yağmura yakalanınca Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki bir menfeze sığındı.







Durumu fark eden polisler, sığınmacıları sığındıkları alanda yakaladı.







kaynak:milliyet