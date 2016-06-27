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yağmur sarıoğlu'na 270 kilometre hız cezası kesilebilir

YAĞMUR SARIOĞLU'NA 270 KİLOMETRE HIZ CEZASI KESİLEBİLİR

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez otobanda yaptığı sürat rekoru denemesiyle gündemde. Lamborghini otomobiyle 270 kilometre hıza ulaşan Sarıoğlu'na ceza kapıda.

Tarih : 27 Haziran 2016, 09:17
Puan Ver : Yağmur Sarıoğlu'na 270 Kilometre Hız Cezası Kesilebilir(7/10)9


Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hız tutkusuyla ünlü! Pilotluk eğitimi alarak özel bir havayolu şirketinde işe başlayan Yağmur Sarıoğlu, Lamborghini marka spor otomobilleri ve motosikletiyle medyada sık sık kendine yer buluyor.



270 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI



Yağmur Sarıoğlu bu kez otobanda yaptığı hız denemesiyle gündeme geldi. Yakın arkadaşı olan internet fenomeni Kerimcan Durmaz ile birlikte Çeşme-İzmir otobanına çıkan Sarıoğlu, Lamborghini otomobiyle tam 270 kilometre hıza ulaştı.



Yağmur Sarıoğlu'nun hız denemesini Snapchat'ten yayınlayan Kerimcan Durmaz'ın "Yağmur, korkuyorum" çığlıkları sosyal medyada büyük yankı yarattı.



OTOMATİK CEZAİ İŞLEM YAPILIYOR



Görüntülerin ardından Sarıoğlu'na ceza kesilip kesilmeyeceği gündeme geldi. Yetkililer, Çeşme-İzmir Otobanı'nda sivil araçla gezici radar olduğunu, hız sınırını geçen araçlara otomatik cezai işlem yapıldığını açıkladı.



GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLEBİLİR



Otoban polisinin, sosyal medyadaki görüntüleri ihbar kabul ederek trafiği tehlikeye düşürmek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği belirtildi.



Bölgedeki hızı da gösteren kameraların inceleneceği ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı ifade edilerek, Sarıoğlu'nun 270 kilometre ile hız sınırı ihlali yaptığı tespit edilirse 462 TL para cezasına çarptırılacağı belirtildi.








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