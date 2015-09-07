

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda en yüksek hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerinde kaydedildi.







Marmara Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa'da, pazar günü 38 ila 40 derece arasında ölçülen sıcaklık değerleriyle son 80 yılın eylül sıcaklık rekorları kırıldı.