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yağmur geliyor, sıcaklık düşecek

YAĞMUR GELİYOR, SICAKLIK DÜŞECEK

Sıcaklık rekorları kırılan Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerine düşecek.

Tarih : 07 Eylül 2015, 17:47
Puan Ver : Yağmur Geliyor, Sıcaklık Düşecek(8/10)9


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda en yüksek hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerinde kaydedildi.



Marmara Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa'da, pazar günü 38 ila 40 derece arasında ölçülen sıcaklık değerleriyle son 80 yılın eylül sıcaklık rekorları kırıldı.








Etiketler: Yağmur  Geliyor  Sıcaklık  Düşecek    haber

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