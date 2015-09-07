YAĞMUR GELİYOR, SICAKLIK DÜŞECEK
Sıcaklık rekorları kırılan Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerine düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda en yüksek hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerinde kaydedildi.
Marmara Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa'da, pazar günü 38 ila 40 derece arasında ölçülen sıcaklık değerleriyle son 80 yılın eylül sıcaklık rekorları kırıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar