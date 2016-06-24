

Oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a yönelik silahlı saldırı suçundan yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Galip Topsız, İstanbul Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, duruşmalara katılmayan Galip Topsız hakkında, 1 Aralık 2015 tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştı.











İstanbul Etiler'de 7 Nisan 2014 tarihinde Yağmur Atacan ile yanında bulunan 3 kişi bir araca binecekleri sırada motosikletli bir şahıs tarafından ateş edilmişti. Atacan, kendini yan koltuğa yatarak kurtulurken, saldırganın tabancası tutukluk yapmıştı. Saldırgan da daha sonra olay yerinden motosikletiyle kaçmıştı.







ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI



Silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırının yapıldığı yerdeki cep telefonu sinyalleri, güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganın Galip Topsız olduğu belirlendi. Gaziosmanpaşa'da gözaltına alınan Galip Topsız ifadesinin ardından tutuklanmış, aylık tutukluluk incelemesinde ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.







23 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Galip Topsız'ın "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.