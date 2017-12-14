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Yağmur Atacan Ölümden Döndü! Araçta 5 Yaşındaki Kızı Da Vardı
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Yağmur Atacan ölümden döndü! Araçta 5 yaşındaki kızı da vardı

YAĞMUR ATACAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ! ARAÇTA 5 YAŞINDAKİ KIZI DA VARDI

Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, 5 yaşındaki kızıyla birlikte trafikte seyrederken karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Diğer araçtaki sürücü kazada yaralanırken Atacan ve kızı kazada yara almadı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Yağmur Atacan Ölümden Döndü! Araçta 5 Yaşındaki Kızı Da Vardı(7/10)3

Pınar Altuğ'un eşi ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı cip, İstanbul Beykoz'da karşı yönden gelen otomobile çarptı.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇEVRE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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