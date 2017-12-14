YAĞMUR ATACAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ! ARAÇTA 5 YAŞINDAKİ KIZI DA VARDI
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, 5 yaşındaki kızıyla birlikte trafikte seyrederken karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Diğer araçtaki sürücü kazada yaralanırken Atacan ve kızı kazada yara almadı.
Pınar Altuğ'un eşi ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı cip, İstanbul Beykoz'da karşı yönden gelen otomobile çarptı.
KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı kazadan yara almadan kurtuldu.
ÇEVRE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI
Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.
Kaynak: haberinburada
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