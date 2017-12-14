YAĞMUR ATACAN LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU!
İstanbul'da kızının da içinde bulunduğu araçla kaza yapan Yağmur Atacan, kaza yaptığı köyün sakinlerinin büyük tepkisine uğradı. Atacan, linç edilmekten son anda kurtuldu.
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, içinde 5 yaşındaki kızının da olduğu araçla İstanbul Beykoz'da kaza yaptı. Kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı.
Kaza alanına kısa sürede gazeteciler akın etti. Medya mensuplarına tepki gösteren köylüler, kaza alanından ayrılmak isteyen Yağmur Atacan'ın da etrafını sardı.
Köylülerin büyük tepki gösterdiği Atacan, polis aracına girerek linç edilmekten son anda kurtuldu.
"NİYE ONU ÇEKİYORSUNUZ" TEPKİSİ
Yağmur Atacan'ı kaza alanında gören köylüler önce "Beyefendi gelmiş" diyerek tepki gösterdi. Köylülerin ikinci hedefi ise medya mensupları oldu. Muhabir ve kameramanlara serzenişte bulunan köylüler; "Kazayı çekin. Bizimle röportaj yapın. Niye onu çekiyorsunuz? Çünkü o ünlü değil mi?" diye haykırdı.
YARALI SÜRÜCÜNÜN KARDEŞİ İSYAN ETTİ
Daha sonra Yağmur Atacan basın mensuplarına kazayı anlatırken, "Orada itfaiye memuru da vardı. Benim nasıl geldiğimi o da gördü." deyince kazada yaralanan sürücünün kardeşi "Yanlış söylüyorsun. Araçtaki birini memur nasıl görebilir! " diyerek tepki gösterdi.
LİNÇTEN SON ANDA KURTULDU
Yağmur Atacan gelen tepki üzerine kaza alanından ayrılmak istedi. Bu sırada civardaki köylüler "Nereye gidiyorsun!" diyerek Yağmur Atacan'ın etrafını sardı. Yağmur Atacan polis aracına girerek lince uğramaktan son anda kurtuldu.
Kaynak: haberinburada
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