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Yağmur Arda'nın Mutfağında
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yağmur arda'nın mutfağında

YAĞMUR ARDA'NIN MUTFAĞINDA

İkilinin aşkı Turan'ın Barselona'daki evinin mutfağında çekilen bir fotoğrafla belgelenmiş oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 15:51
Puan Ver : Yağmur Arda'nın Mutfağında(5/10)3


Dedikodular iki gencin 1.5 ay önce Turan İstanbul'dayken tanışmalarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Arda Turan'ın dayısı Nuri Seviş'in tanıştırdığı ikili hemen birbirlerinin telefon numaralarını aldı. Kısa süre içinde arkadaşlıkları aşka dönüşünce Arda, Yağmur Ünal'ı İspanya'ya davet etti.



Fotoğraf ele verdi

Arda, Barselona'da Ünal'ı evinde ağırladı. Arda'nın yanından ayrılmayan dayısı Nuri Seviş, Ünal ile Arda'nın mutfağında bir fotoğraf çektirdi. Seviş'in sosyal medya hesabında daha önce de Arda'nın mutfağında çekilmiş bir fotoğrafı iki ünlü ismin aşk haberini doğrulamış oldu.



İki fotoğraf da aynı mutfakta

Yağmur Ünal, Arda'nın Barselona Esplugas De Llobregat'taki evinin mutfağında milli futbolcunun dayısıyla birlikte fotoğraf çektirdi.



 



kaynak:karnaval








Etiketler: Yağmur  Arda  Nın  Mutfağında    haber

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