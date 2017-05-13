

Dedikodular iki gencin 1.5 ay önce Turan İstanbul'dayken tanışmalarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Arda Turan'ın dayısı Nuri Seviş'in tanıştırdığı ikili hemen birbirlerinin telefon numaralarını aldı. Kısa süre içinde arkadaşlıkları aşka dönüşünce Arda, Yağmur Ünal'ı İspanya'ya davet etti.







Fotoğraf ele verdi



Arda, Barselona'da Ünal'ı evinde ağırladı. Arda'nın yanından ayrılmayan dayısı Nuri Seviş, Ünal ile Arda'nın mutfağında bir fotoğraf çektirdi. Seviş'in sosyal medya hesabında daha önce de Arda'nın mutfağında çekilmiş bir fotoğrafı iki ünlü ismin aşk haberini doğrulamış oldu.







İki fotoğraf da aynı mutfakta



Yağmur Ünal, Arda'nın Barselona Esplugas De Llobregat'taki evinin mutfağında milli futbolcunun dayısıyla birlikte fotoğraf çektirdi.







kaynak:karnaval