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YAĞMUR ALT GEÇİDİ GÖLE ÇEVİRDİ, 3 ARAÇ MAHSUR KALDI


YAĞMUR ALT GEÇİDİ GÖLE ÇEVİRDİ, 3 ARAÇ MAHSUR KALDI
Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:16
Puan Ver : Yağmur Alt Geçidi Göle Çevirdi, 3 Araç Mahsur Kaldı(8/10)6


Diyarbakır'da, öğlen saatlerinde etkili olan sağnak yağmur nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki bir köprülü kavşağın altı göle dönüştü. Alt geçitte sular içinde mahsur kalan 3 araçta bulunanlar kendi imkanları ile kurtulurken, araçların çıkarılması için itfaiye ve karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.



Diyarbakır kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağnak yağmur, özellikle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda yaşamı olumsuz etkiledi. Sağnak yağış nedeniyle söz konusu karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi köprülü kavşağın alt geçidi su ile dolup göle dönüşünce seyir halinde olan bir minübüs ile 2 özel Otomobil mahsur kaldı.



 



kaynak:milliyet








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