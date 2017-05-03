

Diyarbakır'da, öğlen saatlerinde etkili olan sağnak yağmur nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki bir köprülü kavşağın altı göle dönüştü. Alt geçitte sular içinde mahsur kalan 3 araçta bulunanlar kendi imkanları ile kurtulurken, araçların çıkarılması için itfaiye ve karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.



Diyarbakır kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağnak yağmur, özellikle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda yaşamı olumsuz etkiledi. Sağnak yağış nedeniyle söz konusu karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi köprülü kavşağın alt geçidi su ile dolup göle dönüşünce seyir halinde olan bir minübüs ile 2 özel Otomobil mahsur kaldı.







kaynak:milliyet