

Acı biber



İçerisindeki kapsaisin maddesi ısınmanızı sağlar ve yağ yakımını da hızlandırır.



Tam tahıllar



Vücudun daha fazla çalışmasını sağlayan tam tahıllar bu sayede yağların yakılmasına da yardımcı olur.Tam tahılların yakılması için iki kat kaloriye ihtiyaç duyulduğundan zayıflamanıza yardımcı olur.



Hindistancevizi



Trigliserit açısından zengin olan hindistancevizi metabolizma hızını %30 oranında arttırıyor.



Avokado



Avokado metabolizmayı hızlandırır ve yağların enerjiye dönüştürülme sürecini destekler. Bu sayede daha fazla yağ yakılmasını sağlar.



Zencefil



Zencefil, vücut ısısını arttırır. Bunun faydası vücudun ısıyı düşürmek için daha fazla enerji harcamak zorunda olmasıdır. Bu sebeple yağ yakımını hızlandırır.







