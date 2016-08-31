O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yağ yakan 5 gıda

YAĞ YAKAN 5 GIDA

Bazı yiyecekler vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıyla bilinir. İşte yağ yakımını hızlandıran yiyecekler...

Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:36
Puan Ver : Yağ Yakan 5 Gıda(0/10)


Acı biber

İçerisindeki kapsaisin maddesi ısınmanızı sağlar ve yağ yakımını da hızlandırır.



Tam tahıllar

Vücudun daha fazla çalışmasını sağlayan tam tahıllar bu sayede yağların yakılmasına da yardımcı olur.Tam tahılların yakılması için iki kat kaloriye ihtiyaç duyulduğundan zayıflamanıza yardımcı olur.



Hindistancevizi

Trigliserit açısından zengin olan hindistancevizi metabolizma hızını %30 oranında arttırıyor.



Avokado

Avokado metabolizmayı hızlandırır ve yağların enerjiye dönüştürülme sürecini destekler. Bu sayede daha fazla yağ yakılmasını sağlar.



Zencefil

Zencefil, vücut ısısını arttırır. Bunun faydası vücudun ısıyı düşürmek için daha fazla enerji harcamak zorunda olmasıdır. Bu sebeple yağ yakımını hızlandırır.





 





Etiketler: Yağ  Yakan  5  Gıda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER