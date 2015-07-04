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YAĞ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI


YAĞ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI
Tarih : 04 Temmuz 2015, 12:05
Puan Ver : Yağ Fabrikasında Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı(10/10)10


Menderes ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.



Tekeli Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOB) bitkisel yağ rafine fabrikasında ilk belirmelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.



Yangına, gece vardiyasında çalışan 20 işçi müdahale etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren işçiler, alevlerin yükselmesi üzerine fabrikayı terk etmeye çalıştı. Bu sırada üst katta bulunan Ahmet Sezigen pencereden atladı. Sezigen'in kendisini tutmaya çalışan İbrahim Gümüş'ün üzerine düşmesi sonucu her ikisi de yaralandı.



Sezigen, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gümüş ise Nevvar Salih İşgören Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.



Fabrika sahibi Hüseyin Kızılelma, sanayi bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti. Kızılelma, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını söyledi. 



Kızılelma, "İşçiler müdahale etmişler ama söndürememişler. Bu sırada kayınbiraderim Ahmet Sezigen pencereden atlamış. Aşağıda bulunan arkadaşı İbrahim Gümüş ellerini açıp Ahmet'i tutmak isterken üzerine düşmüş ve her ikisi de yaralanmış. Fabrika sigortalı ama yangında yaklaşık 8 milyon zarar var" dedi.



İşçilerden Mehmet Yemez de aniden çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını belirterek, "Bu sırada bir arkadaşımız pencereden atladı. Tutmaya çalışırken başka bir arkadaşımız daha yaralandı" diye konuştu. 








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