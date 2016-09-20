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yadım konvoyuna saldırı: 12 ölü

YADIM KONVOYUNA SALDIRI: 12 ÖLÜ

Suriye'nin Halep kentine bağlı Urum el-Kubra bölgesinde Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 20 Eylül 2016, 10:59
Puan Ver : Yadım Konvoyuna Saldırı: 12 Ölü(0/10)


Suriye'nin Halep kentine bağlı Urum el-Kubra bölgesinde Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Rus jetleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda 20 TIR yandı, Halep'te düzenlenen bombardımanda ise 21 kişi hayatını kaybetti.








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