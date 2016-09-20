YADIM KONVOYUNA SALDIRI: 12 ÖLÜ
Suriye'nin Halep kentine bağlı Urum el-Kubra bölgesinde Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Urum el-Kubra bölgesinde Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Rus jetleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda 20 TIR yandı, Halep'te düzenlenen bombardımanda ise 21 kişi hayatını kaybetti.
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