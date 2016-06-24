

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışı devam ederken, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalışla bin 612 oldu. Geçen yıl mayıs ayında yabancılara bin 982 konut satışı yapılmıştı.







Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yabancılara konut satışı yüzde 3,2 düşüşle 7 bin 835'e geriledi. 2015 yılı ocak-mayıs döneminde yabancılar 8 bin 97 konut satın almıştı. Yabancıların konut alımında ilk tercihleri değişmezken, mayıs ayında İstanbul'da 511 konut satıldı. Bu ili 407 konutla Antalya, 118 konutla Bursa ve 89 konutla Trabzon izledi.







Mayıs 2016 ile geçen yılın aynı ayı karşılaştırıldığında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 22,7 ile Ankara oldu. Söz konusu dönemde yabancıların konut ediniminde en fazla düşüş yüzde 50,7'yle Mersin, yüzde 49'la Yalova ve yüzde 43'le Muğla'da yaşandı.







Bu yılm ilk beş ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yabancılara konut satışının en fazla arttığı il yüzde 47,5'le Trabzon, yüzde 45,5'le Ankara ve yüzde 12,3'le Bursa oldu. En fazla düşüşün yaşandığı ilin ise yüzde 31,7 ile Mersin olduğu görüldü. Bu ili yüzde 31,1'le Yalova ve yüzde 21,4'le Antalya takip etti.







-Konut satışının yarısı Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Afganistan vatandaşlarına yapıldı







Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışlarına bakıldığında, Irak vatandaşlarının mayıs ayında ilk sırada yer aldığı görülüyor. Mayıs ayında Iraklılara gerçekleştirilen 193 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 11,7'sini oluşturuyor. Mayısta, Iraklıları 182 konutla Kuveytliler, 160 konutla Suudi Arabistanlılar ve 125 konutla Afganistanlılar takip etti. Söz konusu 4 ülke vatandaşlarına mayıs ayında 660 konut satılırken, bu rakam yabancılara konut satışlarının yüzde 40,1'ine işaret ediyor.