

Bazı illerde yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı sırasında, "Askeri izin belgesi alma" şartı kaldırıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir protokol imzalandı. Yabancı uyruklu kişilere gayrimenkul satışı yapılırken, bölgedeki askeri makamlardan da "Uygundur" belgesi isteniyordu. Protokol uyarınca bundan sonra Aydın, Aksaray, Adıyaman, Çankırı, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Uşak ve Yozgat'taki satışlarda askeri belge istenmeyecek. Aydın'daki muafiyet Dilek Yarımadası içindeki araziler ile gayrimenkulleri ise kapsamayacak.







"DÜZENLEME İÇİN GEÇ KALINDI"



Yabancı uyruklu kişiler, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz mal satın alabiliyorlar. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye'de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemiyor. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan da izin alınması gerekiyor. Taşınmaz, güvenlik bölgesi içindeyse, satışa izin verilmiyor. Son olarak imzalanan protokol ile bazı illerde bu izin şartı kaldırılmış oldu.



Kararı değerlendiren Didim Ticaret Odası Meclisi üyesi Deniz Demir, yabancıların gayrimenkul satışlarında alınan özel güvenlik izninin kaldırılmasını bekledikleri müjde olarak değerlendirdi. Yabancılara satış yapılırken alınan özel güvenlik izninin emlak ve inşaatçılar açısından büyük sorun olduğunu belirten Demir, düzenlemenin geç yapılmasından dert yandı.







"SATIŞLAR CİDDİ ANLAMDA DÜŞTÜ"



Demir "Çünkü geçen süre içinde birçok mağduriyet ve yabancıya satışlarda gözle görülür bir azalma yaşandı. Tapu işlemlerinin izinlerin geç verilmesinden ve yazışmalardan dolayı çok uzun sürmesi birçok yabancı uyruklu vatandaşı mağdur etti ve bu sıkıntılar ilçemize olan talebi ciddi manada düşürdü" diye konuştu.



























Kaynak: haberinburada



