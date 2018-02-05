

Enerjisa'nın halka arzında hisselerine yaklaşık 5 kat fazla talep gelirken hisselerin yüzde 21'i üç yabancı dev fona gitti. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, 1 TL nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı 6,25 TL olarak belirlendi.



HİSSELERİN YÜZDE 85'İNİ YABANCI KURUMLAR ALDI



212.6 milyon lot hisse senedinin halka arzında, toplam 41 bin 650 yatırımcıdan 1.12 milyar lot talep toplandı ve tüm payların satışı gerçekleştirildi.



Halka arz edilen hisselerin yüzde 85'ini yabancı kurumsal yatırımcılar alırken, yüzde 10'unu yerli kurumsal yatırımcılar, yüzde 5'ini ise yerli bireysel yatırımcılar aldı.



EN BÜYÜK ALICILAR KİM?



Ak Yatırım, halka arzdan yüzde 5 üzerinde hisse alan kurumları da açıkladı.



Buna göre en büyük alımı dünya genelinde 5.7 trilyon dolarlık fonu yöneten New York merkezli Blackrock gerçekleştirdi. Blackrock 109.4 milyon TL'lik hisse aldı ve halka arz edilen tüm hisselerin yüzde 8.23'üne sahip oldu. Fidelity Management and Research yüzde 7,29 payla 96.9 milyon liralık hisse alırken, Moon Capital de yüzde 5.64 payla 35.25 milyon liralık hisse satın aldı.



Böylece bu üç dev fon toplam arzın yüzde 21.162sını alırken karşığında 281 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.



























Kaynak: haberinburada



