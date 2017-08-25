Geçen sene Temmuz ayında darbe girişiminin etkisiyle turist sayısında gerileme görülmüştü. Geçen senenin baz etkisiyle bu Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısında sert bir artış yaşandı. Temmuz ayında Türkiye'ye giren yabancıların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,4 artış göstererek 5 milyon 75 bin oldu. Böylelikle yıllık olarak 2004 Mayıs ayından bu yana en yüksek artış kaydedildi.

RUS TURİST SAYISI YÜZDE BİN 648 ARTTI

Rus turist sayısındaki astronomik artış devam etti. Temmuz ayında Rus turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde bin 648 arttı. Alman turist sayısında ise Temmuz'da yüzde 3 gibi sınırlı bir artış kaydedildi. Dolayısıyla Alman turist sayısı geçen sene darbe girişiminin olduğu Temmuz ayıyla hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,94 artış göstererek 17 milyon 325 bin oldu.

Kaynak: haberinburada