Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Yabancı Turist Sayısı Son 13 Yılın Zirvesinde

YABANCI TURİST SAYISI SON 13 YILIN ZİRVESİNDE

Temmuz ayında Türkiye'ye yabancı girişi, yıllık yüzde 46,4 artarak son 13 yılın zirvesine yükseldi.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Yabancı Turist Sayısı Son 13 Yılın Zirvesinde(6/10)2

Geçen sene Temmuz ayında darbe girişiminin etkisiyle turist sayısında gerileme görülmüştü. Geçen senenin baz etkisiyle bu Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısında sert bir artış yaşandı. Temmuz ayında Türkiye'ye giren yabancıların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,4 artış göstererek 5 milyon 75 bin oldu. Böylelikle yıllık olarak 2004 Mayıs ayından bu yana en yüksek artış kaydedildi.

RUS TURİST SAYISI YÜZDE BİN 648 ARTTI

Rus turist sayısındaki astronomik artış devam etti. Temmuz ayında Rus turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde bin 648 arttı. Alman turist sayısında ise Temmuz'da yüzde 3 gibi sınırlı bir artış kaydedildi. Dolayısıyla Alman turist sayısı geçen sene darbe girişiminin olduğu Temmuz ayıyla hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,94 artış göstererek 17 milyon 325 bin oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yabancı  Turist  Sayısı  Son  13  Yılın  Zirvesinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER